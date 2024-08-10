Президент МОК Томас Бах покинет свой пост после окончания срока

70-летний президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах покинет свой пост после окончания срока.

«Комиссия по этике МОК разрешила мне объявить о моей ситуации. Многие из вас просили меня согласиться на изменение Олимпийской хартии и продлить мои полномочия. Моя первая реакция была выразить лояльность Олимпийской хартии и выразить благодарность вам. Моё уважение вам настолько огромно, что я лично с вами обсудил все вопросы. Многие обсуждения тронули меня. Как результат — после глубоких размышлений и обсуждений с семьей я пришел к выводу, что я не должен продлевать свой мандат президента МОК. Мы должны соблюдать высокие стандарты управления, которые мы задали», — заявил Бах.

Бах возглавляет МОК с 2013 года. В 2021 году он был переизбран на четырёхлетний срок, который по регламенту Олимпийской хартии должен стать для него последним.

Бах попросил исполком назначить выборы на 26 марта 2024 года. Новый президент вступит в должность 24 июня.