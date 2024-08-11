Дарья Клишина: слежу из Америки за игрой и прогрессом «Спартака»

Российская легкоатлетка, двукратная чемпионка Европы по прыжкам в длину Дарья Клишина рассказала про коллаборацию с ФК «Спартак».

«Мы со «Спартаком» сотрудничаем уже два года в плане поддержки, популяризации клуба. Наверное, эта коллаборация была бы более плотной, если бы я находилась в стране. Но я живу с семьёй в Америке. Тем не менее я наблюдаю со стороны за играми и прогрессом команды. Стараюсь поддерживать её как могу. Сейчас это ограничено социальными сетями, выходами в прямой эфир.

К «Спартаку» всегда будет приковано огромное количество взглядов. Если судить по результатам, количеству болельщиков, подписчиков в соцсетях, могут быть разные мнения, какой клуб сейчас самый популярный в России. Но то, что «Спартак» — один из самых ярких и популярных — несомненно», — рассказала Клишина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.