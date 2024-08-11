Дарья Клишина рассказала, что её огорчило и что порадовало на Олимпийских играх в Париже

Российская легкоатлетка, двукратная чемпионка Европы по прыжкам в длину Дарья Клишина рассказала, что её огорчило и что порадовало на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Она посетила соревнования в качестве зрителя.

«Конечно, огорчает, что на Играх отсутствует сборная России в полном составе, и в частности, наши легкоатлеты. Есть несколько спортсменов в нейтральном статусе, но это совсем не то, что было в прежние времена, когда всё было нормально. Это огорчило. Это мой первый опыт просмотра Олимпийских игр, а не участия в них, без спортивного азарта. С этой стороны мне было гораздо проще и интереснее наблюдать за состязаниями. Удалось нормально посмотреть соревнования, за кого-то поболеть. Это было очень классно, потому что не пришлось сжигать огромное количество нервов и тратить массу физических сил, а можно было просто наслаждаться праздником. В этом есть большой плюс», — рассказала Клишина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.