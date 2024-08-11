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Дарья Клишина поделилась впечатлениями от Олимпийских игр в Париже

Дарья Клишина поделилась впечатлениями от Олимпийских игр в Париже
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Российская легкоатлетка, двукратная чемпионка Европы по прыжкам в длину Дарья Клишина поделилась впечатлениями от Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). Клишина посетила соревнования на Олимпиаде в качестве зрителя.

«Олимпийские игры заметно повлияли на повседневную жизнь Парижа. В первую очередь это проявляется в полном отсутствии обычных туристов, которые приезжают просто посмотреть город. Ты сразу понимаешь, что это болельщики, потому что люди одеты в футболки, кепки либо с олимпийской, либо с национальной символикой. Плюс много объектов подтверждают, что в Париже проходит Олимпиада. По крайней мере, в центре города дух Игр сильно ощущается», — рассказала Клишина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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