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В финале КР по регби состоится красноярское дерби между «Красным Яром» и «Енисеем-СТМ»

«Красный Яр» вышел в финал Кубка России – 2024 по регби. Красноярская команда обыграла в полуфинале казанскую «Стрелу-Ак Барс» со счётом 17:13 (14:0).

Красноярцы уверенно провели первый тайм, не дав соперникам заработать ни одного очка. Во второй половине встречи казанцы выровняли игру и победили в отдельно взятом отрезке 13:3.

В финале Кубка России сыграют две красноярские команды. В первом полуфинале «Енисей-СТМ» обыграл «Локомотив‑Пенза» со счётом 55:13 (27:6). Игра прошла в субботу, 11 августа.

Финал Кубка России — 2024 состоится 7 сентября на московской «ВТБ-Арене» имени Льва Яшина.

Кубок России по регби. Полуфинал

«Красный Яр» — «Стрела-Ак Барс» — 17:13 (14:0).

Попытки: Преториус (2), Ходин (8) — Живатов (78).

Реализации: Таумалоло (3, 9) – Мараис (78).

Штрафные: Таумалоло (77) – Мараис (46, 57).

Жёлтые карточки: Федотко (62) – Гриняев (48).