Тренер «Красного Яра» Бейерс: хотим выиграть один, а то и два финала в этом сезоне

Главный тренер РК «Красный Яр» Ульрих Бейерс прокомментировал победу в полуфинале Кубка России с казанской «Стрелой-Ак Барс» (17:13). В финале «Красный Яр» встретится с «Енисеем-СТМ» 7 сентября.

«Конечно, я очень рад. У нас был действительно хороший сезон, вы знаете, мы проиграли несколько важных матчей. И теперь команда находится в действительно хорошем положении. Нам будет нелегко противостоять «Енисею», но мы по-настоящему гордимся этой победой. И, очевидно, для людей, которые так долго поддерживали «Красный Яр», за последние несколько лет было сыграно не так много больших матчей, как мы хотели, но мы хотим изменить эту культуру. Единственный способ изменить это — предоставить себе как можно больше возможностей. Теперь мы в финале.

Мы уже давно не обыгрывали «Енисей». Я думаю, что мы готовы как команда. Мы знаем, чего хотим добиться и над чем хотим работать. Во-первых, сегодня я очень горжусь ребятами. Мы играли действительно хорошо, придерживаясь плана на игру в первом тайме. А во втором тайме мы проявили по-настоящему сильную решимость победить. И, конечно, я очень рад.

В этом году, когда мы были в Южной Африке, мы поставили перед собой цели и сказали, что хотим выйти в два финала в этом сезоне и, по крайней мере, выиграть один, а то и два, если возможно. Это, конечно, жадность, но, я думаю, у нас есть все шансы. Во-первых, очень важен финал, а во-вторых, плей-офф. Играть с «Металлургом» всегда непросто. Если мы пройдём дальше, то, вероятно, снова встретимся со «Стрелой». Это в том случае, если мы обыграем Новокузнецк. Впереди предстоит много тяжёлой работы, но я думаю, что мы готовы. Надеюсь, усердно поработаем над своими ошибками и сделаем этот год по-настоящему удачным», — сказал Бейерс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Леоновым.