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Умерла олимпийская чемпионка в толкании ядра Галина Зыбина

Умерла олимпийская чемпионка в толкании ядра Галина Зыбина
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Вчера, 10 августа, умерла советская олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта СССР, жительница блокадного Ленинграда Галина Зыбина. Об этом сообщает Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

«В субботу вечером не стало одной из первых советских олимпийских чемпионок, заслуженного мастера спорта СССР, жителя блокадного Ленинграда Галины Ивановны Зыбиной. Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга выражает искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал и ценил талант Галины Ивановны. В эти трудные часы мы скорбим вместе с вами, наши сердца переполнены грустью. Светлая память. О времени и месте прощания с Г. И. Зыбиной будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

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