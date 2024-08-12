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Стал известен первый претендент на пост главы МОК после ухода Томаса Баха

Стал известен первый претендент на пост главы МОК после ухода Томаса Баха
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Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу планирует баллотироваться на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) после ухода Томаса Баха в следующем году.

«Я всегда ясно давал понять, что, если бы представилась такая возможность, я бы подумал об этом. Она представилась, и я всерьёз рассматриваю этот вариант.

Мне выпала честь участвовать в двух Олимпийских играх. Я возглавлял Национальный олимпийский комитет, руководил проведением Олимпиады в Лондоне, и теперь у меня лучшая работа в мире в качестве президента олимпийского вида спорта номер один.

Это опыт, который, если собрать воедино, а также другие аспекты моей жизни, был бы полезен для должности главы МОК», — сказал Коу на пресс-конференции.

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