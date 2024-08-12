Стал известен первый претендент на пост главы МОК после ухода Томаса Баха

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу планирует баллотироваться на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) после ухода Томаса Баха в следующем году.

«Я всегда ясно давал понять, что, если бы представилась такая возможность, я бы подумал об этом. Она представилась, и я всерьёз рассматриваю этот вариант.

Мне выпала честь участвовать в двух Олимпийских играх. Я возглавлял Национальный олимпийский комитет, руководил проведением Олимпиады в Лондоне, и теперь у меня лучшая работа в мире в качестве президента олимпийского вида спорта номер один.

Это опыт, который, если собрать воедино, а также другие аспекты моей жизни, был бы полезен для должности главы МОК», — сказал Коу на пресс-конференции.