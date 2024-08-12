Коровашков заявил, что МОК не допустил Штыля до ОИ-2024, чтобы точно лишить Россию медали

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне по гребле на каноэ Алексей Коровашков заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) намеренно не допустил серебряного призёра Олимпиады‑2012 Ивана Штыля до участия на Олимпийских играх — 2024 в Париже с целью лишить медали российских спортсменов.

«Наш экипаж со Штылем разбили только потому, что у нас с Иваном был сильный экипаж. МОК сделал специально, чтобы у России не было медали на этой дистанции. Так же он делал и в других видах спорта. Но мы хотели доказать всему миру, что из двух леваков мы можем сделать конфетку», — приводит слова Коровашкова «Матч ТВ».

Штыль прошёл олимпийский отбор на Игры‑2024, завоевал лицензию, но не был допущен на Олимпиаду в Париже. Коровашков выступал на Играх с Захаром Петровым, с которым стал четвёртым в финале каноэ‑двоек на дистанции 500 м.