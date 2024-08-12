ФИДЕ дисквалифицировала латвийского шахматиста на пять лет за сексуальные домогательства

Комиссия ФИДЕ по этике и дисциплине объявила своё решение по делу о предполагаемых почтовых домогательствах к шахматисткам со стороны латвийского шахматиста Андрея Стребкова. Организация наложила запрет на пять лет на участие в любом соревновании ФИДЕ в качестве игрока и на любое присутствие на соревнованиях. Об этом сообщается на официальном сайте ФИДЕ.

В ходе расследования выяснилось, что десятки шахматисток, некоторым из которых было всего 14 лет, получали непристойные письма с порнографическими материалами и использованными презервативами, которые рассылались по их домам, клубам, университетам и местам проведения турниров. Помимо рассылки писем, Стребков много лет позволял себе оскорбительные высказывания в адрес женщин на различных интернет-платформах.

Полиция Латвии возбудила уголовное дело, в результате которого было установлено, что действия шахматиста не являются уголовным делом по латвийским законам.