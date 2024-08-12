Олимпийская чемпионка Сифан Хассан: я всё ещё боюсь марафонов

Трёхкратная олимпийская чемпионка Сифан Хассан поделилась эмоциями после победы в марафоне на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Я так сожалела, что пробежала 5000 м и 10 000 м. Все соперницы были свежи, и я говорила себе: не чувствую себя свежей, мне плохо, почему я не пробежала только марафон? С начала и до конца я чувствовала себя некомфортно. Но дело не в том, кто быстрее бежит, а в том, кто выиграет золотую медаль. Не хотелось разочаровывать себя, а хотелось отдать всё — так в итоге и сделала. Это похоже на сон.

Да, я всё ещё боюсь марафонов, я пробежала всего четыре, и все они были разные. В течение двух часов или больше тебе некомфортно, мозг хочет тебя защитить.

В будущем я всё ещё буду нервничать, но думаю, что буду бегать марафоны, пока не умру. Не собираюсь останавливаться. Это очень весело», — приводит слова Хассан The Independent.