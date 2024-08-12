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Стало известно, когда будет опубликован список кандидатов в президенты МОК

Стало известно, когда будет опубликован список кандидатов в президенты МОК
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В Международном олимпийском комитете (МОК) назвали дату, когда будет известен окончательный список кандидатов в президенты организации.

«Любой член МОК, желающий участвовать в выборах, должен заявить о своём намерении баллотироваться в письме президенту МОК не позднее 15 сентября 2024 года. Окончательный список кандидатов будет опубликован МОК 16 сентября 2024 года», — говорится в сообщении.

Напомним, несколько дней назад действующий президент МОК Томас Бах объявил, что покинет свой пост по окончании срока. Он возглавлял МОК более 10 лет, с 2013 года. Выборы нового главы организации пройдут в рамках сессии МОК с 18 по 21 марта 2025 года. Мероприятие состоится в Афинах (Греция).

В понедельник, 12 августа, стало известно о первом желающем баллотироваться в президенты. Готовность возглавить организацию выразил глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу.

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