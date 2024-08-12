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Обвиняемых в изнасиловании французских регбистов выпустили из аргентинского СИЗО

Обвиняемых в изнасиловании французских регбистов выпустили из аргентинского СИЗО
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Два французских регбиста, обвинённые в изнасиловании, Оскар Жегу и Уго Ораду, были освобождены в понедельник, 12 августа, по решению суда Мендосы (Аргентина). Об этом сообщает RMC Sport.

Им пока что нельзя возвращаться во Францию, прокуратура отказалась вернуть игрокам паспорта. В последние дни в прессе появились аудиосообщения пострадавшей, в которых она рассказывает о вечере своей подруге.

Напомним, регбистам было предъявлено обвинение в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах со стороны 39-летней женщины после вечеринки в ночном клубе в ночь с 6 на 7 июля в городе Мендоса, расположенном на западе центральной части страны, где сборная Франции проводила свой первый тестовый матч летнего тура с Аргентиной.

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