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«Отсчёт пошёл». Официальный флаг Олимпийских игр доставлен в Лос-Анджелес

«Отсчёт пошёл». Официальный флаг Олимпийских игр доставлен в Лос-Анджелес
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Делегация в составе мэра Лос-Анджелеса Карен Басс, нескольких представителей оргкомитета и ряда американских спортсменов доставили официальный олимпийский флаг из Парижа в столицу летних Игр 2028 года. Среди встречающих был губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом и представители прессы.

«Это как спусковой крючок сработал. Часы начали отсчёт», — приводит слова Карен Басс La Times.

Оргкомитету Игр-2028 предстоит работа по организации мест проведения соревнований, продажи билетов, транспортных условий и других аспектов мероприятия.

В данный момент в список спортивных объектов, на которых пройдут соревнования в рамках Олимпиады-2028 вошли SoFi Stadium (вместимость — 70 240 человек), Intuit Dome (18 000 зрителей) и Crypto.com Arena (20 000 зрителей), ведутся переговоры с другими аренами. Необходимо достичь соглашения с городом Лос-Анджелес и соседними муниципалитетами, такими как Лонг—Бич, Санта-Моника и Пасадена, которые будут принимать соревнования.

Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля 2028 года.

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