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В результате ДТП скончалась 17-летняя лидер сборной велосипедистов ДНР

В результате ДТП скончалась 17-летняя лидер сборной велосипедистов ДНР
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Лидер сборной велосипедистов из ДНР Дарина Самойлович скончалась после того, как её сбили во время заезда. Об этом сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

«Большая трагедия и утрата. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла победительница и призёр республиканских и всероссийских соревнований, лидер сборной команды ДНР — Дарина Самойлович, семеро детей-велосипедистов пострадали.

Мы выражаем соболезнования семье, близким и друзьям Дарины. Надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших. Скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении ФВСР.

Всего в аварии на Донецкой кольцевой пострадали семь спортсменов. Из них двое в тяжёлом состоянии попали в больницу. Водителя грузовика, который спровоцировал ДТП, задержали. Заведено уголовное дело.

Дарине Самойлович было 17 лет. В 2022 году она завоевала победу на всероссийских соревнованиях по велокроссу, а в 2023 году стала серебряным призёром в велокроссе и кросс-кантри на всероссийских турнирах.

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