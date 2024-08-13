«Моя симпатия — бразильянкам и Анголе». Бодниева подвела итоги гандбольного турнира на ОИ

Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева прокомментировала результаты олимпийского турнира в Париже.

«Всё вполне предсказуемо. Норвегия — чемпион, Франция — в финале… Голландия — наверное, единственная, кто мог бы запрыгнуть повыше. Хотя и Испания — тоже.

Из тех, кто понравился, скажу про венгерок, они ярко провели турнир. Плюс моя личная симпатия — бразильянки. У них в последнее время 90 процентов состава играло в Европе, и гандбол они стали показывать европейский. А тут — впервые за долгое время — сыграли по-своему: отошли от европейского академизма, дали бразильского задора! Да, и Ангола — симпатичная. Кроме матча с Бразилией…

Из личностей нельзя не отметить Стине Офтедал (правая полусредняя сборной Норвегии. — Прим. «Чемпионата») — потому что она заканчивает карьеру. И круто, когда заключительный аккорд получается таким, как у неё», — приводит слова Бодниевой «Быстрый центр».

Олимпийские игры в Париже завершились в воскресенье, 11 августа. В Олимпиаде принимали участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — серебро в парном разряде.