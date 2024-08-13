«Капитаном команды была Кожокарь». Людмила Бодниева — о сборах сборной России по гандболу

Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева подвела итоги тренировочного сбора национальной команды, который проходил в Сочи с 31 июля по 10 августа.

«Он получился таким рабочим, промежуточным, без игр. Всё, что было запланировано, сделали. Подразумеваем и мелкие игровые связи, и работу в защите… Важно, что практически все девчонки приехали в хорошей физической форме, готовыми поддерживать интенсивность тренировок. Мы к игровым занятиям тоже добавили силовые, при этом стадиона у нас не было вообще: либо гандбольный зал, либо тренажёрный.

Присутствие легионеров на этом сборе не планировалось. Ну а из вызванных не оказалось с нами только Даши Стаценко по состоянию здоровья да Алины Решетниковой, которая, к моему огромному сожалению, вообще решила завязать с гандболом. Алина Синельникова после затянувшейся реабилитации не набрала ещё физических кондиций. Рассчитываем, что в дальнейшем она посвятит достаточно много времени этому аспекту. Сейчас она пока не была готова работать по полной программе.

Сыграли традиционную двусторонку в конце сбора между двумя составами. Как обычно, она прошла в упорной борьбе. Сама игра мне понравилась, вышло даже лучше, чем мы в тренерском штабе ожидали. Стоит похвалить игроков за достаточно высокий темп и действия в защите, на что мы обращали пристальное внимание на сборе. В отсутствие Даши Дмитриевой капитаном команды была привычная Кристина Кожокарь», — приводит слова Бодниевой «Быстрый центр».

В сборе приняли участие 19 гандболисток. Все они выступают в российском чемпионате.