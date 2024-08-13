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«Ведётся серьёзная работа». Людмила Бодниева — о планах женской сборной России по гандболу

«Ведётся серьёзная работа». Людмила Бодниева — о планах женской сборной России по гандболу
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Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева ответила на вопрос о планах национальной команды.

«Лучше говорить тогда, когда будет окончательная договорённость с кем-либо. Пока же подчеркну, что Федерацией гандбола России работа в этом плане ведётся серьёзная. Очень надеюсь, скоро будет о чём поговорить и в этом контексте», — приводит слова Бодниевой «Быстрый центр».

С 31 июля по 10 августа в Сочи состоялся учебно-тренировочный сбор женской сборной России, в котором приняли участие 19 гандболисток. Все они выступают в российском чемпионате. Последние два товарищеских матча сборная России провела в апреле против национальной команды Беларуси. В обеих играх победу одержали подопечные Бодниевой.

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