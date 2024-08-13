Президент ВФХГ Ирина Винер поздравила Арину и Дину Авериных с днём рождения

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер поздравила сестёр-близнецов Арину и Дину Авериных, которые сегодня, 13 августа, отмечают 26-летие.

«Сегодня свой день рождения отмечают Дина и Арина Аверины — выдающиеся гимнастки, которые внесли неоценимый вклад в развитие спорта! Я вас очень люблю, поздравляю!

Вся наша команда и, конечно, я хочу вам пожелать, чтобы вы были здоровыми, счастливыми, успешными, удачными везде и во всём! Вы заслужили всего, вы умницы, труженицы, никогда не предаёте и не изменяете своим принципам. Вы всегда защищали на площадке свою Родину, родителей, тренера и всех, кто вкладывал свой труд в ваше развитие. Желаю вам всего, что может пожелать мама своим дочерям!» — сказала Винер в эфире своего аккаунта в телеграм-канале.

Дина Аверина — серебряный призёр Олимпийских игр в Токио (2020), 18-кратная чемпионка мира (2017, 2018, 2019, 2021), в том числе четырёхкратная абсолютная чемпионка мира (2017, 2018, 2019, 2021), 10-кратная чемпионка Европы (2017, 2019, 2021).

Арина Аверина — пятикратная чемпионка мира (2017, 2018, 2019, 2021), девятикратная победительница первенств Европы (2017, 2018, 2019, 2021), в том числе двукратная абсолютная чемпионка Европы (2018, 2021).

Напомним, Арина и Дина Аверины объявили о своём уходе из спорта 23 февраля 2024 года.