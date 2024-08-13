Российский велогонщик Власов выступит в многодневке «Вуэльта Испании»

Российский велогонщик Александр Власов примет участие в многодневке «Вуэльта Испании» в составе Red Bull Bora Hansgrohe. Об этом сообщается в социальных сетях команды.

За эту команду также выступят трёхкратный победитель «Вуэльты» словенец Примож Роглич, колумбиец Даниэль Мартинес, немцы Нико Денц и Флориан Липовиц, австриец Патрик Гампер, итальянец Джованни Алеотти и испанец Роджер Адриа.

В начале июля Власов снялся с многодневки «Тур де Франс» из-за перелома лодыжки на девятом этапе. Гонка «Вуэльта Испании» пройдёт с 17 августа по 8 сентября. Власов в прошлом году занял седьмое место в генеральной классификации «Вуэльты».

Россиянин выступает за команду Red Bull Bora Hansgrohe с 2022 года. Тогда он занял пятое место в генеральной классификации «Тур де Франс», а также выиграл многодневки «Тур Романдии» и «Вуэльта Валенсии».