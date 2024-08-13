Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российский велогонщик Власов выступит в многодневке «Вуэльта Испании»

Российский велогонщик Власов выступит в многодневке «Вуэльта Испании»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский велогонщик Александр Власов примет участие в многодневке «Вуэльта Испании» в составе Red Bull Bora Hansgrohe. Об этом сообщается в социальных сетях команды.

За эту команду также выступят трёхкратный победитель «Вуэльты» словенец Примож Роглич, колумбиец Даниэль Мартинес, немцы Нико Денц и Флориан Липовиц, австриец Патрик Гампер, итальянец Джованни Алеотти и испанец Роджер Адриа.

В начале июля Власов снялся с многодневки «Тур де Франс» из-за перелома лодыжки на девятом этапе. Гонка «Вуэльта Испании» пройдёт с 17 августа по 8 сентября. Власов в прошлом году занял седьмое место в генеральной классификации «Вуэльты».

Россиянин выступает за команду Red Bull Bora Hansgrohe с 2022 года. Тогда он занял пятое место в генеральной классификации «Тур де Франс», а также выиграл многодневки «Тур Романдии» и «Вуэльта Валенсии».

Материалы по теме
Российский велогонщик Александр Власов рассказал, сможет ли он выступить на «Вуэльте»-2024
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android