Кристина Макаренко пропустит чемпионат России по лёгкой атлетике из-за травмы ахилла

Российская легкоатлетка Кристина Макаренко, специализирующаяся на спринтерских дистанциях, сообщила, что пропустит чемпионат России по лёгкой атлетике.

«Послезавтра стартует чемпионат России, на котором, к сожалению, вы меня не увидите. Неделю назад у меня случился рецидив травмы ахиллова сухожилия. В понедельник я сделала скоростную работу, а в четверг я просто проснулась, начала вставать с кровати и с первого шага почувствовала боль, которую никогда не чувствовала. Словом, я не могла ходить (да и сейчас не могу), потому что мне было очень больно.

За эту неделю я пыталась сделать всё, чтобы попытаться выйти на дорожку, но неделя для ахилла — это как капля в море. Вся моя подготовка и весь сезон прошли без единого намека, что он болит или может заболеть», — написала Макаренко на своей странице в социальных сетях.

Чемпионат России по лёгкой атлетике пройдёт с 15 по 18 августа в Екатеринбурге.