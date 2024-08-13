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«Мы для них никто». Журова считает, что России нет места в олимпийском движении

«Мы для них никто». Журова считает, что России нет места в олимпийском движении
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Депутат Государственной Думы Светлана Журова считает, что России на данный момент не следует возвращаться в олимпийское движение.

«Нужно ли участвовать в этом олимпийском движении, в каком формате, должны ли мы туда вернуться? Действительно, как страну нас туда не приглашали, только в унизительном статусе. Абсолютно показательно, что награждение фигуристов прошло без нас, без вручения бронзовых медалей. Мы сейчас для них никто, и они не могли сейчас вручать медали. Мы должны проводить свои соревнования», — приводит слова Журовой ТАСС.

В активе российских спортсменов, которые выступали на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, одна медаль — серебро в парном разряде у теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

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