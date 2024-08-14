Якоб Ингебригтсен рассказал о встрече с 1,5-месячной дочкой на ОИ в Париже

Двукратный олимпийский чемпион норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен рассказал о встрече со своей 1,5-месячной дочкой на Играх в Париже.

«К счастью, Филиппа и Элизабет (дочь и жена. — Прим. «Чемпионата») были здесь, в Париже, так что мы снова встретились. Было приятно иметь возможность провести с ними некоторое время. Я очень скучал по ним.

Элизабет во многом является причиной того, что все идёт так хорошо. Она умеет всё контролировать и сохранять спокойствие. Она присутствовала здесь, в Париже. Мы встретились и немного отпраздновали все вместе после золота», — приводит слова Ингебригтсена VG.

23-летний Ингебригтсен на Олимпиаде-2024 неудачно для себя выступил на дистанции 800 м, заняв четвёртое место. Спустя несколько дней он выиграл золотую медаль Игр в Париже в забеге на 5000 м.