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Ирина Винер получила благодарственное письмо из Китая

Ирина Винер получила благодарственное письмо из Китая
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер в телеграм-канале поделилась текстом письма от председателя Китайской части Совета по здоровому образу жизни Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития Лян Юйши.

Фото: Из личного архива Ирины Винер

Ранее Винер высказалась о победе Китая в групповом многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх — 2024 в Париже под руководством главного тренера Анастасии Близнюк.

На Олимпиаде в Париже представительницы Китая с результатом 69,800 выиграли золото в групповом многоборье. Второе место заняли спортсменки из Израиля (68,850). Бронза — у спортсменок из Италии (68,100). В этом году Россия не была допущена до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступали 15 спортсменов.

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