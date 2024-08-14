Ирина Винер получила благодарственное письмо из Китая

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер в телеграм-канале поделилась текстом письма от председателя Китайской части Совета по здоровому образу жизни Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития Лян Юйши.

Фото: Из личного архива Ирины Винер

Ранее Винер высказалась о победе Китая в групповом многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх — 2024 в Париже под руководством главного тренера Анастасии Близнюк.

На Олимпиаде в Париже представительницы Китая с результатом 69,800 выиграли золото в групповом многоборье. Второе место заняли спортсменки из Израиля (68,850). Бронза — у спортсменок из Италии (68,100). В этом году Россия не была допущена до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступали 15 спортсменов.