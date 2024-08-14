«Это изменило мою жизнь». Микаэла Шиффрин — об аварии жениха Кильде на горнолыжной трассе

Двукратная олимпийская чемпионка американская горнолыжница Микаэла Шиффрин рассказала о серьёзной травме своего жениха норвежца Александера Омодта Кильде. Напомним, в начале 2024 года Кильде жёстко упал во время спуска на этапе Кубка мира в Венгене (Швейцария). В момент падения он врезался в барьеры на трассе.

«Падение Алекса изменило мою жизнь. Видеть его там и не знать, какие будут у него последствия, это было действительно ужасно. Но я не должна был позволять этому слишком сильно влиять на меня, потому что мне нужно было вернуться в гоночный режим и быть сильной до конца сезона, а потом я и сама упала на трассе.

Задача состоит в том, чтобы продолжать вставать, и мы делаем это, потому что нам это нравится. Спорт становится всё более захватывающим, всегда хочется посмотреть, как далеко ты сможешь продвинуться, и на то, что можно улучшить. Это моя мотивация, и мне повезло, что я не так часто падала», — приводит слова Шиффрин Eurosport.

Александер Омодт Кильде — двукратный призёр Олимпиады-2022 и ЧМ-2023, обладатель Кубка мира – 2019/2020.