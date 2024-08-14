Шестовик Арман Дюплантис и барьерист Карстен Вархольм проведут товарищеский забег на 100 м

Мировой рекордсмен и двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис и чемпион Игр в Токио на дистанции 400 м с барьерами норвежец Карстен Вархольм проведут товарищеский забег на 100 м в рамках турнира World Class Zurich, сообщает пресс-служба соревнований в Швейцарии.

Забег пройдёт 4 сентября, за день до начала этапа Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Дюплантис и Вархольм договорились посоревноваться друг с другом на пресс-конференции в 2023 году.

Дюплантису 24 года. Он также является двукратным чемпионом мира, трёхкратным чемпионом Европы. Помимо этого, на его счету серебро мирового первенства. 28-летний Вархольм — серебряный призёр Олимпийских игр в Париже 2024 года и трёхкратный чемпион мира.