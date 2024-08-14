Гимнастка Лала Крамаренко полностью восстановилась после травмы ноги

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер сообщила, что Лала Крамаренко скоро вернётся к тренировкам. Российская гимнастка перенесла операцию на ноге.

«К нам в зал пришла Лалочка Крамаренко, которая только что закончила все свои операционные проблемы и снова скоро начнёт тренироваться. Бог даёт сильным, смелым и значимым. Тем, кого он выбрал. А Лала является как раз избранницей, потому что её талант, и та выразительность, и те эмоции, которые она может дарить детям, ни у кого нет, не было и не знаем, когда будут. Я очень счастлива, что она с нами», — сказала Винер в видео в телеграм-канале ВФХГ.

Ранее Лала Крамаренко стала победительницей в индивидуальном многоборье и в упражнениях с лентой на Играх БРИКС в Казани. Также она является чемпионкой России, трёхкратной чемпионкой мира среди юниоров и чемпионкой Европы в командном зачёте.