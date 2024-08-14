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Один из самых титулованных яхтсменов России погиб, спасаясь от медведя

Один из самых титулованных яхтсменов России погиб, спасаясь от медведя
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Один из самых титулованных яхтсменов России Станислав Печёнкин погиб в Иркутске. Спасаясь от медведя, он запнулся о камень, упал со скалы в воду и разбил голову. Об этом сообщает Mash.

Происшествие случилось в Змениой бухте на Байкале около 10 утра. 56-летний яхтсмен вместе с другом плыли на лодке. Мужчины остановились около одного из островов, где на них напал медведь. В результате этого Печёнкин получил смертельный ушиб, у его друга — перелом ключицы, он в больнице.

Яхтсмену Печёнкину было 56 лет, он состоял в Федерации парусного спорта Иркутской области, а также возглавлял иркутское отделение Российской ассоциации буеров класса DN.

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