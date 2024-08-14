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Организация по борьбе с допингом подала апелляцию против оправданного американского бегуна

Организация по борьбе с допингом подала апелляцию против оправданного американского бегуна
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Независимая организация по борьбе с допингом в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в отношении дела американского бегуна Эрриона Найтона. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В июне 2024 года стало известно, что в марте Найтон сдал положительный тест на тренболон, анаболический стероид, но смог доказать, что запрещённый препарат попал ему в организм через мясо. Он был оправдан независимой арбитражной комиссией и допущен к американскому отбору на Олимпийские игры — 2024, которые проходили в Париже (Франция). В олимпийском финале на дистанции 200 м Найтон занял четвёртое место.

Однако сегодня, 14 августа, стало известно о том, что AIU подала апелляцию в CAS против решения арбитражной комиссии. Организация не уточнила, почему обратилась в CAS с апелляцией спустя полтора месяца после принятия решения.

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