«Это победа всех спортсменов». Умар Кремлёв — об уходе Баха с поста главы МОК

Президент Международной федерации бокса (IBA) Умар Кремлёв высказался по поводу решения действующего главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха не переизбираться на новый срок.

«Все подключились, и Бах испугался. Слава богу, он уходит. Вырезается раковая опухоль. Это победа всех спортсменов. Мы наблюдали на этой Олимпиаде печальное отношение к спортсменам», — приводит слова Кремлёва «Матч ТВ».

Напомним, Томас Бах занимает пост президента МОК с 2013 года. В 2021 году он был переизбран на четырёхлетний срок, который по регламенту Олимпийской хартии должен стать для него последним.

Бах попросил исполком назначить выборы на 26 марта 2025 года. Новый президент вступит в должность 24 июня.