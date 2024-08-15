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«Оглянулась и поняла: не позволю никому». Ша’Карри Ричардсон — об эстафете 4х100 м на ОИ

«Оглянулась и поняла: не позволю никому». Ша’Карри Ричардсон — об эстафете 4х100 м на ОИ
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Американская легкоатлетка Ша’Карри Ричардсон высказалась о финале в эстафете 4х100 м на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Я оглянулась и поняла: что бы ни происходило, не позволю никому — даже себе — оказаться передо мной. Не могла позволить себе не пересечь финишную черту на первом месте и не получить медаль, или подвести этих женщин и поддержку, которую мы получили, когда речь зашла о том, что мы пересекли финишную черту, заняв первое место в составе команды США», — приводит слова Ричардсон USA Today.

Ричардсон бежала последний этап за команду США. В составе американской команды выступали Мелисса Джефферсон, Тваниша Терри, Габриэль Томас и Ша'Карри Ричардсон. Они преодолели дистанцию за 41,78, что является их лучшим результатом в сезоне.

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