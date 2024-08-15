США обвинили CAS в ошибках при рассмотрении дела гимнастки Чайлз на ОИ-2024

Олимпийский комитет США (USOPC) обвинил Спортивный арбитражный суд (CAS) в ошибках при рассмотрении дела о перераспределении бронзовой медали, полученной американкой Джордан Чайлз, в пользу румынской спортсменки Аны Барбосу.

«USOPC решительно оспаривает решение CAS из-за существенных процедурных ошибок. С 6 по 9 августа CAS отправил важные сообщения на ошибочные адреса электронной почты USOPC и USAG, причём ошибка была исправлена только 9 августа — через три дня после подачи заявки, через два дня после окончания срока подачи возражений и менее чем за 24 часа до начала слушаний.

Это лишило нас достаточного времени для того, чтобы дать полноценный ответ или собрать необходимые доказательства. Мы немедленно сообщили CAS о своих возражениях», — написано в заявлении организации.

По словам USOPC, CAS отправил электронное письмо не тем людям в американской организации, чтобы проинформировать их о мерах, принимаемых в отношении Чайлз, оставив им минимальное время для принятия соответствующих мер до того, как было принято решение о том, что румынка Ана Барбосу заберёт бронзу у гимнастки из США в финале вольных упражнений.

В заявлении USOPC, говорится, что CAS потребовалось три дня, чтобы связаться с главным юристом организации после того, как Румыния подала апелляцию по поводу оценки Чайлз.