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«Дверью хлопать и уходить не будем». Министр спорта Дегтярёв — об отношениях с МОК

Министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) не собирается разрывать отношения с Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Дверью хлопать и уходить из МОК мы не будем», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».

Сегодня, 15 августа, Михаил Дегтярёв поддержал участие россиян в Паралимпийских играх – 2024 в Париже.

Россияне выступят на Паралимпиаде в индивидуальном нейтральном статусе. Им не позволят принять участие в церемониях открытия и закрытия Игр, а если они завоюют медали, их не включат в общий зачёт.

В Паралимпиаде планируется участие 48 легкоатлетов, 35 пловцов, пяти спортсменов по настольному теннису, двух триатлонистов и двух тхэквондистов из России.Паралимпиада пройдёт в Париже с 28 августа по 8 сентября.