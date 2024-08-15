Министр спорта Дегтярёв осудил отношение к российским спортсменам в олимпийском движении

Министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что олимпийское движение и спорт становятся оружием и инструментом запугивания тех, кто не разделяет западные ценности.

«Конечно, это безобразие, что российские и белорусские спортсмены за бортом олимпийского движения. Это иначе как русофобией, политизацией спорта не назовёшь. Наши атлеты — украшение любых соревнований. Мы делаем многое, чтобы восстановить права наших атлетов. Глубинные причины в ценностном конфликте: спорт становится оружием и инструментом запугивания тех, кто не разделяет ценности, которые транслирует Запад.

Уверен, что ситуация изменится. И мы, и белорусские атлеты вернёмся на мировую арену. Олимпийское движение является апофеозом, и хотелось бы, чтобы наши [спортсмены] вернулись с флагом, гербом, гимном. И мы всё для этого будем делать», — приводит слова Дегтрёва ТАСС.

Сегодня, 15 августа, Михаил Дегтярёв поддержал участие россиян в Паралимпийских играх – 2024 в Париже, а также заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) не собирается разрывать отношения с Международным олимпийским комитетом (МОК).