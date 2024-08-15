Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Мы жили в грязи». Титус раскритиковала условия проживания на Олимпиаде в Париже

«Мы жили в грязи». Титус раскритиковала условия проживания на Олимпиаде в Париже
Комментарии

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по плаванию австралийка Ариарне Титмус раскритиковала условия проживания в Олимпийской деревне в Париже.

«Олимпийская деревня не такая, как думают люди. Моя ванная в квартире больше, чем комната для нас четверых. Поменяли постельное бельё после первой ночи, а потом его вообще перестали менять, так что мы жили в грязи. Когда заканчивалась туалетная бумага, нам выдавали один рулон в четыре дня на всю комнату», — сказала Титмус в эфире австралийского телеканала Network 10.

На Олимпийских играх — 2024 в Париже Ариарне Титмус установила новый мировой рекорд на дистанции 200 м свободным стилем. 24-летняя австралийка показала результат 1.52,53.

Материалы по теме
Австралийская пловчиха Титмус: нахожусь в лучшем своём состоянии перед Олимпиадой-2024
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android