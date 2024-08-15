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«Извлекаем лучшее друг из друга». Ариарне Титмус — о соперничестве с Кэти Ледеки

«Извлекаем лучшее друг из друга». Ариарне Титмус — о соперничестве с Кэти Ледеки
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по плаванию австралийка Ариарне Титмус рассказала о взаимоотношениях с девятикратной олимпийской чемпионкой по плаванию американкой Кэти Ледеки.

«В бассейне определённо нереальное соперничество, и я думаю, что мы извлекаем лучшее друг из друга. Я была бы не той спортсменкой, которой являюсь, без неё, но, помимо этого, мы испытываем огромное уважение друг к другу.

Я как никто другой знаю, что ей нужно сделать, чтобы стать лучшей в мире, и думаю, она знает, что я сделала, чтобы достичь вершины. Мы всегда болтаем друг с другом перед гонками — даже 400 м вольным стилем — и никакой враждебности нет. Это довольно необычно», — приводит слова Титмус Yahoo Sport.

Напомним, на Олимпийских играх — 2024 в Париже Ариарне Титмус выиграла золотую медаль на дистанции 400 м вольным стилем, показав результат 3.57,49. Кэти Ледеки на этой дистанции стала третьей.

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