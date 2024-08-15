«Хочу как можно лучше подготовиться». Титмус — о перерыве перед ОИ-2028

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по плаванию австралийка Ариарне Титмус рассказала о перерыве в карьере перед Олимпийскими играми — 2028 в Лос-Анджелесе (США).

«У меня определённо очень долгий перерыв. Не планировала, когда вернусь к плаванию. Хочу вернуться, когда почувствую, что готова. Может быть, через 12 месяцев. Хочу убедиться, что готова поехать в Лос-Анджелес (США). Не хочу возвращаться слишком рано и, знаете ли, потерять этот огонь, полагаю.

Четыре года — долгий срок, поэтому хочу как можно лучше подготовиться к этим Олимпийским играм. Для меня это приоритет, а не чемпионаты мира в предыдущие годы. Поэтому просто хочу иметь время, чтобы снова утолить голод и немного насладиться собой», — приводит слова Титмус Yahoo Sport.

На Олимпийских играх — 2024 в Париже Ариарне Титмус установила новый мировой рекорд на дистанции 200 м свободным стилем. 24-летняя австралийка показала результат 1.52,53.