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Хасанова установила рекорд России в ходьбе на 10 000 м и получит 1 млн рублей от ВФЛА

Хасанова установила рекорд России в ходьбе на 10 000 м и получит 1 млн рублей от ВФЛА
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24-летняя российская легкоатлетка Эльвира Хасанова, представляющая Республику Мордовия, выиграла чемпионат России – 2024 в спортивной ходьбе на 10 000 м, установив национальный рекорд. Она преодолела дистанцию за 40.59, 93.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России – 2024, Екатеринбург. Ходьба, 10 000 м. Женщины:

1. Эльвира Хасанова (Мордовия) – 40.59,93 (новый рекорд России).
2. Рейхан Каграманова (Мордовия) – 41.11,48.
3. Кристина Любушкина (Челябинская область) – 44.16,08.

Стоит отметить, что, согласно решению исполкома Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), спортсмены, которые установят рекорд России на дистанции 10 000 метров в ходьбе в Екатеринбурге, должны получить дополнительно 1 млн рублей в виде призовых выплат.

Предыдущий рекорд России в ходьбе на 10 000 м (41.45, 84) также принадлежал Хасановой. Он был установлен 3 августа 2019 года в Чебоксарах.

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