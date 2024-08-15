Губерниев: уверен, что не поехавшие в Париж россияне сейчас кусают локти

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от выступления представителей России на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция). 15 атлетов принимали участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали в парном разряде.

«Я не ждал от российских спортсменов ничего, потому что выборка была неинформативной. Было бы здорово, если бы мы хоть что-то выиграли. Конечно, могли завоевать больше, чем одно серебро, с которым я в очередной раз поздравляю теннисисток. В нескольких видах мы остановились в шаге от медалей, в нескольких – провалились. Но я благодарен каждому нашему спортсмену за те моменты, которые они подарили лично мне. Ребята задевали самые разные струны моей души, но главное, что они вообще выступали.

Я уверен, что наши спортсмены, которые не поехали в Париж, сейчас кусают локти. Не все готовы в этом признаться, но многие жалеют, что пропустили эти Игры. Жалеют почти все пловцы – это я знаю точно», — приводит слова Губерниева Metaratings.