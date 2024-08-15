«Лучшие спортсмены в мире». НОК Беларуси — о сотрудничестве с атлетами из России

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси, призёр Олимпийских игр 2008 и 2012 годов в художественной гимнастике Ксения Санкович высказалась о сотрудничестве с Россией в условиях санкций.

«Последние два года мы провели, очень плотно работая с Российской Федерацией, с нашими коллегами, друзьями, партнёрами. Часто говорили о том, что это было время возможностей. Мы абсолютно так это и воспринимаем. Потому что российские спортсмены — это лучшие спортсмены в мире, и у нас была возможность где-то соревноваться на равных, а где-то — у них учиться», — сказала Санкович в эфире телеканала ОНТ.

Команда Беларуси в составе 17 атлетов завоевала на Олимпийских играх в Париже четыре медали — одну золотую, две серебряные и одну бронзовую. На счету спортсменов из России одна медаль в рамках Олимпиады-2024. 17-летняя Мирра и 20-летняя Диана завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере.