Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Лучшие спортсмены в мире». НОК Беларуси — о сотрудничестве с атлетами из России

«Лучшие спортсмены в мире». НОК Беларуси — о сотрудничестве с атлетами из России
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси, призёр Олимпийских игр 2008 и 2012 годов в художественной гимнастике Ксения Санкович высказалась о сотрудничестве с Россией в условиях санкций.

«Последние два года мы провели, очень плотно работая с Российской Федерацией, с нашими коллегами, друзьями, партнёрами. Часто говорили о том, что это было время возможностей. Мы абсолютно так это и воспринимаем. Потому что российские спортсмены — это лучшие спортсмены в мире, и у нас была возможность где-то соревноваться на равных, а где-то — у них учиться», — сказала Санкович в эфире телеканала ОНТ.

Команда Беларуси в составе 17 атлетов завоевала на Олимпийских играх в Париже четыре медали — одну золотую, две серебряные и одну бронзовую. На счету спортсменов из России одна медаль в рамках Олимпиады-2024. 17-летняя Мирра и 20-летняя Диана завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере.

Материалы по теме
«Наших» видов на Олимпиаде больше нет. Гимнасток и синхронисток к золоту легко не пустят
«Наших» видов на Олимпиаде больше нет. Гимнасток и синхронисток к золоту легко не пустят
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android