Чемпионат России — 2024 по лёгкой атлетике, Екатеринбург: результаты 1-го дня соревнований

15 августа в Екатеринбурге стартовал чемпионат России – 2024 по лёгкой атлетике. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами его первого соревновательного дня.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2024, Екатеринбург. Первый соревновательный день
100 м. Мужчины:
1. Константин Крылов – 10,31.
2. Данила Тен – 10,37.
3. Иван Афонин – 10,45.
100 м. Женщины:
1. Юлия Караваева – 11,14.
2. Наталья Комбарова – 11,36.
3. Виктория Максимова – 11,56.
5000 м. Женщины:
1. Светлана Аплачкина – 15.18,81.
2. Ольга Вовк – 15.19,15
3. Любовь Дубровская – 15.19,88.
5000 м. Мужчины:
1. Владимир Никитин – 13.37,55.
2. Евгений Рыбаков – 13.44,48.
3. Анатолий Рыбаков – 13.44,81.
Толкание ядра. Женщины:
1. Алёна Дубицкая (Беларусь) – 18,63 м.
2. Екатерина Бурмистрова – 16,87 м.
2. Снежана Трофимец – 16,86 м.
3. Алёна Гордеева – 16,78 м.
Толкание ядра. Мужчины:
1. Олег Томашевич (Беларусь) – 21,13 м.
2. Александр Лесной – 19,56 м.
2. Максим Афонин – 19,49 м.
3. Семён Бородаев – 18,49 м.
Метание копья. Женщины:
1. Татьяна Холодович (Беларусь) – 61,27 м.
1. Валерия Путилина – 58,54 м.
2. Элла Кузнецова – 57,66 м.
3. Александра Перова – 56,98 м.
Ходьба, 10 000 м. Женщины:
1. Эльвира Хасанова – 40.59,93 (новый рекорд России).
2. Рейхан Каграманова – 41.11,48.
3. Кристина Любушкина – 44.16,08.