Чемпионат России — 2024 по лёгкой атлетике, Екатеринбург: результаты 1-го дня соревнований

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15 августа в Екатеринбурге стартовал чемпионат России – 2024 по лёгкой атлетике. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами его первого соревновательного дня.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2024, Екатеринбург. Первый соревновательный день

100 м. Мужчины:

1. Константин Крылов – 10,31.

2. Данила Тен – 10,37.

3. Иван Афонин – 10,45.

100 м. Женщины:

1. Юлия Караваева – 11,14.

2. Наталья Комбарова – 11,36.

3. Виктория Максимова – 11,56.

5000 м. Женщины:

1. Светлана Аплачкина – 15.18,81.

2. Ольга Вовк – 15.19,15

3. Любовь Дубровская – 15.19,88.

5000 м. Мужчины:

1. Владимир Никитин – 13.37,55.

2. Евгений Рыбаков – 13.44,48.

3. Анатолий Рыбаков – 13.44,81.

Толкание ядра. Женщины:

1. Алёна Дубицкая (Беларусь) – 18,63 м.

2. Екатерина Бурмистрова – 16,87 м.

2. Снежана Трофимец – 16,86 м.

3. Алёна Гордеева – 16,78 м.

Толкание ядра. Мужчины:

1. Олег Томашевич (Беларусь) – 21,13 м.

2. Александр Лесной – 19,56 м.

2. Максим Афонин – 19,49 м.

3. Семён Бородаев – 18,49 м.

Метание копья. Женщины:

1. Татьяна Холодович (Беларусь) – 61,27 м.

1. Валерия Путилина – 58,54 м.

2. Элла Кузнецова – 57,66 м.

3. Александра Перова – 56,98 м.

Ходьба, 10 000 м. Женщины:

1. Эльвира Хасанова – 40.59,93 (новый рекорд России).

2. Рейхан Каграманова – 41.11,48.

3. Кристина Любушкина – 44.16,08.