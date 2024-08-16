Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Во Всероссийской федерации лёгкой атлетики назначен новый исполнительный директор

Во Всероссийской федерации лёгкой атлетики назначен новый исполнительный директор
Комментарии

Члены Исполкома ВФЛА утвердили кандидатуру исполнительного директора ВФЛА Сергея Васильевича Костина, предложенную председателем федерации Петром Ивановым. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что ранее Костин работал исполнительным директором и генеральным секретарем Союза биатлонистов России (СБР), директором хоккейной академии «Динамо» имени А. М. Чернышева, а также исполнительным директором баскетбольного клуба «Локомотив‑Кубань».

Сообщается, что кандидатура Сергея Костина была предложена председателем ВФЛА Петром Ивановым и утверждена комитетам единогласно. Новый исполнительный директор ВФЛА приступит к работе в должности с 15 августа.

Материалы по теме
Чемпионат России — 2024 по лёгкой атлетике, Екатеринбург: результаты 1-го дня соревнований

Самые яркие победы России на Олимпиадах:

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android