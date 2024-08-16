Во Всероссийской федерации лёгкой атлетики назначен новый исполнительный директор

Члены Исполкома ВФЛА утвердили кандидатуру исполнительного директора ВФЛА Сергея Васильевича Костина, предложенную председателем федерации Петром Ивановым. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что ранее Костин работал исполнительным директором и генеральным секретарем Союза биатлонистов России (СБР), директором хоккейной академии «Динамо» имени А. М. Чернышева, а также исполнительным директором баскетбольного клуба «Локомотив‑Кубань».

Сообщается, что кандидатура Сергея Костина была предложена председателем ВФЛА Петром Ивановым и утверждена комитетам единогласно. Новый исполнительный директор ВФЛА приступит к работе в должности с 15 августа.

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