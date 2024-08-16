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В Астрахани пройдёт матчевая встреча России и Казахстана по греко-римской борьбе

В Астрахани пройдёт матчевая встреча России и Казахстана по греко-римской борьбе
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23 августа в Астрахани пройдёт матчевая встреча юниорских сборных России и Казахстана по греко-римской борьбе «Кубок Каспия». Об этом сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

В схватках примут участие борцы классического стиля до 20 и до 23 лет. Уточняется, что российскую сборную будут представлять спортсмены из Калмыкии, Самарской области и Дагестана. Перед соревнованиями пройдут мастер-классы и тренировки с участием трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина, олимпийского чемпиона Мурата Карданова и чемпиона мира Степана Маряняна. Соревнования борцов пройдут в спортивном комплексе «Звёздный».

Ранее двукратный олимпийский чемпион россиянин Мавлет Батиров был включён в Зал славы Объединённого мира борьбы (UWW). Церемония состоялась в Доме борьбы в Париже 5 августа, в день открытия олимпийских соревнований по борьбе на ОИ-2024. Российский спортсмен выигрывал золотые медали по вольной борьбе на Олимпийских играх — 2004 в Афинах и ОИ-2008 в Пекине, также на его счету победы на чемпионатах мира и Европы.

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