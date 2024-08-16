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Чемпион мира в прыжках в длину Александр Меньков пропустит ЧР из-за травмы

Чемпион мира в прыжках в длину Александр Меньков пропустит ЧР из-за травмы
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Российский легкоатлет, чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков получил травму ноги и пропустит чемпионат страны в Екатеринбурге. Об этом сообщил личный тренер спортсмена Сергей Мочалов. Последним стартом спортсмена стали соревнования в Твери 12 июня.

«Вскоре после турнира в Твери Александр сильно ударил сухожилие на ноге во время одной из тренировок. Он очень долго восстанавливался и пока не сумел набрать форму, чтобы показывать хорошие результаты. Поэтому спортсменом было принято решение отказаться от выступления на чемпионате России в Екатеринбурге», — приводит слова специалиста ТАСС.

Александру Менькову 33 года. На домашнем чемпионате мира по лёгкой атлетике в Москве (2013) спортсмен победил с результатом 8,56 метра. На его счету также золотые медали чемпионата Европы — 2013 в помещении, командных чемпионатов Европы (2011, 2013, 2015) и серебряная медаль Универсиады-2013.

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