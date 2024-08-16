Стала известна шахматная программа ВЭФ-2024

Стала известна шахматная программа Восточного экономического форума — 2024, который пройдёт с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатором форума выступил Фонд Росконгресс.

Как сообщает пресс-служба фонда, в III Кубке ВЭФ примут участие 32 гроссмейстера из девяти государств: Азербайджана, Беларуси, Бразилии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая и ОАЭ. Главными звёздами станут действующий чемпион России Владислав Артемьев и двукратная чемпионка мира по блицу Валентина Гунина. Шахматисты разыграют призовой фонд в размере 3 млн рублей

На полях форума будет представлена технологическая разработка российской платформы myChess, которая позволит сыграть с аватарами легендарных гроссмейстеров из разных эпох. Её презентует благотворительный фонд «Ход в будущее». Участники форума первыми смогут провести партии с чемпионами мира Александром Алехиным, Михаилом Ботвинником, Михаилом Талем, Анатолием Карповым, Вишванатаном Анандом, Владимиром Крамником, Магнусом Карлсеном и Дин Лижэнем.