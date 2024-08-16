Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Матч за звание чемпиона мира ФИДЕ пройдёт в Сингапуре на курорте Resorts World Sentosa

Матч за звание чемпиона мира ФИДЕ пройдёт в Сингапуре на курорте Resorts World Sentosa
Аудио-версия:
Комментарии

Федерация шахмат Сингапура (SCF) сообщила, что матч за звание чемпиона мира по шахматам ФИДЕ 2024 года пройдёт в Сингапуре на Resorts World Sentosa (RWS) с 23 ноября по 15 декабря 2024 года.

«Мы имеем честь быть партнёрами RWS в проведении чемпионата, и мы с нетерпением ждём возможности стать свидетелями того, как разворачиваются тонкости этого матча на фоне исключительного интегрированного курорта.

Это партнёрство сохраняет престиж чемпионата мира ФИДЕ по шахматам, привнося элемент современности и волнения — посетители могут насладиться роскошью наличия множества достопримечательностей в двух шагах от места проведения матча, дополняющих существующий набор дополнительных шахматных мероприятий», — приводит слова генерального директора SCF и председателя организационного комитета Кевина Го официальный сайт ФИДЕ.

В матче примут участие действующий чемпион Дин Лижэнь из Китая и претендент Гукеш Доммараджу из Индии.

Материалы по теме
ФИДЕ дисквалифицировала латвийского шахматиста на пять лет за сексуальные домогательства
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android