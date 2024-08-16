Польша планирует провести Олимпийские игры в 2040 или 2044 году — Interia

Польша собирается провести летние Олимпийские игры в 2040 или 2044 году. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр страны Дональд Туск. Политик заявил, что работа над заявками ведётся уже несколько месяцев.

«Учитывая предварительные решения и заявления Международного олимпийского комитета, мы можем говорить о 2040 или 2044 году.

Жизнь покажет, является ли это реальной целью. Мы будем относиться к этому серьёзно. Когда Польша упорствует, она может добиться больших успехов», — приводит слова Туска Interia.

Напомним, летние Олимпийские игры 2024 года проходили в столице Франции Париже. В 2028 году летняя Олимпиада пройдёт в Лос-Анджелесе (США), а в 2032 году спортивный форум примет Брисбен (Австралия).