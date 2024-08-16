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Ткалич пробежала 400 м на ЧР быстрее олимпийского норматива, она получит 1 млн рублей

Российская легкоатлетка Полина Ткалич на чемпионате России — 2024 заработала 1 млн рублей, пробежав 400 м быстрее олимпийского норматива. В полуфинальном забеге Ткалич преодолела дистанцию за 50,81. Квалификационный норматив составлял 50,95.

2 августа исполком Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) утвердил дополнительные призовые выплаты на чемпионат России. Спортсмены, выполнившие квалификационный норматив на Олимпийские игры в Париже, получат от ВФЛА премию в 1 млн рублей.

Кроме того, аналогичную премию получат легкоатлеты, набравшие 8460 очков или выше в десятиборье у мужчин и 6480 очков или выше в семиборье у женщин.

Чемпионат России по лёгкой атлетике проходит в Екатеринбурге с 15 по 18 августа на стадионе «Калининец». В рамках национального чемпионата разыгрывается 44 комплекта наград.