В российских школах могут ввести спортивную форму для физкультуры в цветах триколора

В Госдуме предложили ввести в школах спортивную форму для уроков физкультуры в цветах триколора.

«Необходимо унифицировать и спортивную форму для школьных уроков физкультуры. Здесь разумным представляется обязать школы выбирать форму из трёх цветов – белого, синего, красного. Это цвета нашего флага.

Таким образом мы ещё раз подчеркнем тот факт, что все мы — россияне, а ещё уравняем всех учеников, устраним «гонку моды», когда одни ребята покупают дорогущие кроссовки и стараются выделиться, а другие не могут себе этого позволить», — приводит слова депутата Госдумы Сергея Колунова «РИА Новости».

Колунов добавил, что в скором времени направит соответствующее предложение министру просвещения РФ Сергею Кравцову и министру спорта РФ Михаилу Дегтярёву.