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Ивонина пробежала 3000 м с/п на ЧР быстрее олимпийского норматива и получит 1 млн рублей

Российская легкоатлетка Екатерина Ивонина на чемпионате России — 2024 заработала 1 млн рублей, пробежав 3000 м с/п быстрее олимпийского норматива. В финальном забеге Ивонина преодолела дистанцию за 9.21,58. Квалификационный норматив составлял 9.23,00.

2 августа исполком Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) утвердил дополнительные призовые выплаты на чемпионат России. Спортсмены, выполнившие квалификационный норматив на Олимпийские игры в Париже, получат от ВФЛА премию в 1 млн рублей.

Сегодня, 16 августа, 1 млн также заработала Полина Ткалич. Она преодолела дистанцию 400 м быстрее квалификационного норматива.

Чемпионат России по лёгкой атлетике проходит в Екатеринбурге с 15 по 18 августа на стадионе «Калининец». В рамках национального чемпионата разыгрывается 44 комплекта наград.